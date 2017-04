Congo-Brazzaville: Josué Turland Mbele lance « Jésus mon Patron »

Avant le départ de Patronage (hommes) et Cara (dames) pour le Maroc, la Fédération congolaise de… Plus »

Nous voulons seulement que la paix règne en RDC, parce que les troubles et le sang ne profiteront à personne. Nous n'aurons que remords et regrets.

L'Apôtre Josué Turland Mbele a réalisé deux clips promotionnels ; Jésus mon Patron et Tango ekoki. Reste deux autres, à savoir Jésus règne et Relève ma grandeur.

Serviteur de Dieu, l'apôtre Josué Turland Mbele de la République démocratique du Congo (RDC) a traversé le fleuve Congo dans le but de faire la promotion et la distribution de son album par la Maison Letiok Production.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.