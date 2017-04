Angola: Le gouvernement favorable à la formation et à la recherche scientifique

Luanda — La formation et la recherche scientifique sont les piliers essentiels de stratégie de développement durable de l'Angola, a estimé vendredi à Luanda le vice-président de la République d'Angola, Manuel Domingos Vicente.

Prenant la parole dans une cérémonie d'attribution des prix dans les catégories de "Recherche Scientifique" et de "Formation" du Centre des Hautes Etudes en Education et en Formation Médicale de l'Université "Agostinho Neto" (UAN), le vice-président a souligné la nécessité de soutenir ces deux secteurs qu'il a considérés comme activités inséparables.

La formation et la recherche scientifique doivent constituer réellement des éléments qui propulsent le développement, eu égard aux exigences du marché et aux problèmes sociaux et concrets du pays.

Pour le cas particulier du secteur de la Santé, il a souligné la nécessité d'approfondir les connaissances théoriques et pratiques, suivies de réflexions et des analyses critiques et créatives, afin que les professionnels puissent entrer dans le marché de travail avec compétence.

Le vice-président de République, dont le discours visait également à saluer la Journée mondiale de la Santé célébrée le 07 avril, a appelé à une réflexion sur l'importance de maintenir le corps et l'esprit sains et sur les principaux problèmes de santé qui affectent les populations.

La remise des prix dans les catégories de recherches scientifiques et formation a eu lieu sous le patronage de la Clinique "Multiperfil".