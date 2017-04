Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala nommé Premier ministre

Né en 1955, il est l'un des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Compagnon de lutte d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il a été secrétaire général-adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Bruno Tshibala. C'est le tout nouveau Premier ministre nommé par Joseph Kabila conformément à l'accord politique du 31 décembre pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en RDC.

C'est le vendredi 7 avril, quarante-huit heures après son discours devant le Congrès et quelques heures après la démission de Samy Badibanga, que Joseph Kabila a signé l'ordonnance nommant celui qui était jusqu'à un passé récent, le secrétaire général-adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Cette nomination est le couronnement des consultations initiées pendant deux jours par le chef de l'Etat, qui a reçu les acteurs politiques et sociaux du pays en vue de trouver une solution au blocage constaté dans les discussions autour de l'arrangement particulier pour l'application de l'accord du 31 décembre.

C'était une façon pour le chef de l'Etat de reprendre l'initiative après que la Conférence nationale épiscopale nationale (Cenco) ait officiellement jeté l'éponge en mettant fin à ses bons offices.

Promettant d'obtenir un consensus, notamment sur les deux questions restées en suspens: la nomination du Premier ministre et la désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord (Cnsa), Joseph Kabila est vite passé à l'action.

Dans son adresse devant le congrès le 5 avril, il a promis de régler cette question dans les quarante-huit heures en nommant un Premier ministre, tout en exhortant le Rassemblement à lui proposer dans les meilleurs délais la liste des candidats Premiers ministrables.

Joignant l'acte à la parole, Joseph Kabila vient donc de lever le suspens en nommant l'ex-bras droit d'Etienne Tshisekedi, qui a rejoint la dissidence du Rassemblement pilotée par Joseph Olenghankoy après avoir été exclu de l'UDPS.

C'est donc sur la liste de cinq personnalités lui proposées pour nomination par cette aile du Rassemblement que Joseph Kabila a finalement décidé de choisir l'oiseau rare.

Une façon pour lui de contourner l'énigme que représentait cette aile pure et dure conduite par le tandem Félix Tshisekedi-Pierre Lumbi, dont le seul et unique candidat Premier ministre n'était autre que le fils du « lider maximo », décédé à Bruxelles le 1er février dernier.

Qui est Bruno Tshibala ?

Né en 1955, il est l'un des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Compagnon de lutte d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il a été secrétaire général-adjoint de l'UDPS et porte-parole du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

C'est à l'âge de vingt-cinq ans qu'il a entamé sa carrière politique alors qu'il était encore étudiant. C'était en avril 1980. Il est resté aux côtés d'Etienne Tshisekedi depuis la création de l'UDPS jusqu'à la mort de ce dernier début février 2017 à Bruxelles.

En octobre 2016, il fut arrêté à l'aéroport de Kinshasa alors qu'il s'apprêtait à prendre son avion pour une mission de son parti (l'UDPS) à Bruxelles.

Le procureur général de la République l'accusait d'avoir organisé des manifestations des 19 et 20 septembre à Kinshasa lesquelles avaient dégénéré en heurts sanglants entre militants anti-Kabila et les forces de l'ordre. Il obtiendra la liberté provisoire en novembre de la même année.

Lorsqu'intervient l'idée de restructurer le Rassemblement, il sera de ceux qui s'opposeront farouchement à cette reforme.

C'est alors qu'il va se désolidariser de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi pour se rallier à l'aile Joseph Olenghankoy qui, à ses yeux, représentait le vrai Rassemblement selon l'esprit des textes fondateurs le régissant.

Et c'est au sein de ce dernier regroupement politique que Joseph Kabila a choisi de le nommer, envers et contre tous.