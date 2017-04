Une journée d'échanges sur les opportunités d'affaires avec la Turquie a été organisée le 6 avril par la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Can Incesu, ambassadeur de Turquie au Congo, a présenté les atouts de son pays aux opérateurs économiques congolais.

Dans son plan stratégique 2017-2019, la Chambre consulaire de Pointe-Noire a initié un nouveau concept d'animation économique dénommé Destination Pays qui vise à mettre à la disposition des chefs d'entreprise des informations sur les pays avec lesquels le Congo a l'habitude de commercer, a dit Sylvestre Didier Mavouenzela, président de ladite chambre après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes et d'ajouter « Il est unanimement reconnu que ce sont les informations qui permettent de booster les échanges économiques. C'est pour cela que nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir son excellence monsieur l'ambassadeur de Turquie au Congo pour nous parler de son pays ».

Pays européen se situant à la fois en Europe et en Asie, la Turquie s'étend sur une superficie de 780 580 km2. Véritable pont géographique entre l'Asie occidentale et l'Europe, la Turquie se situe également à la jonction des plaques terrestres africaine, européenne et arabique. Cette position de carrefour, à la fois culturelle et géologique, conditionne l'identité de ce pays.

Pour Can Incesu, la Turquie présente beaucoup d'atouts avec sa population multiculturelle, sa constitution laïque, les facilités offertes dans le contact et les transports. « Les relations entre le Congo et la Turquie sont au beau fixe comme l'atteste les différents accords signés entre nos deux pays.

Notre pays participe aussi au développement du Congo avec la réhabilitation de l'hôtel Radisson de Brazzaville, la construction du Centre des conférences internationales de Kintelé et l'ouverture prochaine du consulat honoraire de la Turquie à Pointe-Noire », a-t-il souligné.

La Turquie qui exporte souvent en Europe veut aussi créer des marchés en Afrique en général et au Congo en particulier.

Le pétrole, les produits manufacturés, les produits agricoles, les véhicules, les appareils électroménagers etc... constituent l'essentiel de ces exportations tout comme les pâtes alimentaires, les matériaux de construction, les meubles, les objets plastiques vendus au Congo.

L'ambassadeur de Turquie a insisté sur ces opportunités qui s'offrent aux opérateurs économiques congolais appelés aussi à s'inscrire aux différents rendez-vous d'affaires et d'échanges tels les forums, expositions, salons qui ont lieu en Turquie à l'instar du Forum d'affaires agricole qui se tient à Antalya du 27 au 28 avril en marge du salon Turquie-Afrique.

Le diplomate turc a en outre rassuré ces opérateurs des dispositions prises dans l'accomplissement des formalités administratives à Brazzaville et Pointe-Noire. Ainsi, les différents contacts (adresse, courriel, téléphones) de l'ambassade de Turquie ont été communiqués aux opérateurs économiques pour tout besoin utile.

« Nous avons fait le premier pas d'un long chemin. Nous venons de créer par cette rencontre un cadre d'échanges d'informations. Il faut maintenant que les opérateurs économiques congolais et Turcs se rencontrent.

Le premier rendez-vous d'échanges est fixé du 12 au 14 juin à Pointe-Noire avec la première édition de Lisanga 2017, une convention d'affaires internationale organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire destinée aux entreprises d'Afrique, d'Europe mais aussi celles d'autres pays qui s'intéressent au continent africain », a conclu le président de la chambre consulaire de Pointe-Noire.

Signalons que l'objectif de cette convention d'affaires est de permettre aux dirigeants et responsables des entreprises de se rencontrer, d'échanger sur leurs besoins, leurs compétences, leurs produits afin d'envisager des collaborations, partenariats, affaires mais surtout de tisser des liens entre eux.