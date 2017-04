Le groupe de la Banque mondiale, a approuvé récemment, un financement additionnel de 15 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) afin de promouvoir à la protection sociale des personnes les plus vulnérables, et favoriser le développement de l'économie numérique en République du Congo.

« Ce financement contribuera à accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de croissance en faveur des plus pauvres et le développement des infrastructures nécessaires à la réduction de la fracture numérique dans le pays », a expliqué Djribrilla Issa, représentante de la BM au Congo.

Sur le montant global du crédit accordé, 10 millions de dollars seront affectés au projet Lisungui. Cette somme permettra à ce projet de renforcer son système de filets sociaux qui sera mis en œuvre à partir du mois de juillet prochain jusqu'en décembre 2019.

Pour le chargé du projet Lisungui au niveau de la BM, Philippe Leite, l'ambition de ce financement additionnel est de faire du système de filets sociaux, un instrument d'investissement pour les populations pauvres et vulnérables.

Autrement, ce financement complémentaire servira à transformer leurs conditions de vie en réduisant les inégalités sociales et la pauvreté intergénérationnelles.

Les 5 millions restants seront, quant à eux, affectés au projet Central African Backbone (Cab) pour préserver ces acquis jusqu'en 2019.

Ainsi, ce financement permettra au projet de prendre en charge l'achat des équipements actifs permettant l'utilisation de la fibre optique déjà installée.

Ce fonds favorisera également la création d'un incubateur pour héberger et promouvoir le développement des entreprises locales dans les technologies de l'information et de la communication, et enfin la mise en place d'un fonds de développement du numérique.

C'est depuis 2011, que la BM soutient les secteurs des technologies en République du Congo, via le projet Cab. Doté d'un crédit, ce projet vise accroître la portée géographique et l'utilisation des services régionaux à large bande, et réduire leurs prix.