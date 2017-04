Madagascar: FMF - Vers une assemblée générale élective

Moins de quinze jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire de la fédération malgache de football (FMF), bon nombre de ligues veulent convoquer une AG extraordinaire.

Encore le silence radio quant à la déclaration de candidature des futurs présidents de la fédération. L'AGO à Carion a confié la gestion de la FMF au premier vice-président, Doda Andriamiasasoa selon le statut.

Des voix se lèvent concernant la gouvernance de la FMF qui tend vers une transition « bis »en attendant les élections. Actuellement, les choses se bousculent au sein de la fédération et notamment du côté des présidents des vingt-deux ligues.

Dans la capitale depuis plusieurs jours dans le cadre de la décoration du président de la CAF, Ahmad par le président de la République, plusieurs présidents de ligues sont dans la capitale.

Et toujours dans le cadre de leur séjour dans la capitale, une réunion avec les membres du comité exécutif est prévue et ce lundi 10 avril, ils vont féliciter et saluer le nouveau président de la CAF.

Et au vu de l'évolution de la situation, beaucoup craignent que l'actuel comité exécutif ne veuille garder un rythme identique au mandat précédent avec une transition bis. Et pour ce faire, la grande majorité tente d'inverser la tendance et sollicite vivement la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.

Une AG extraordinaire qui devrait anticiper un dénouement rapide pour sortir la FMF d'une trop longue latence transitoire.

La réunion de ce lundi est très attendue par les présidents des ligues et les férus du ballon rond et répondra à la bonne volonté de l'ensemble des dirigeants des ligues qui veulent un changement rapide.

En attendant tout cela, les tractations ont déjà commencé au niveau des sections et des ligues pour les futurs candidats à la présidence pour espérer ses pions.