La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga Dzondo, a reçu le 6 avril à Brazzaville une délégation des membres de la communauté des pratiques des travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés œuvrant dans la gestion de la situation des enfants en rupture familiale.

Conduite par Jean Dzené, responsable de programme à Apprentis Auteuil et Joseph Bikié Likibi, coordonnateur du Reiper (Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture), la délégation est venue présenter à la ministre les conclusions de la Rencontre annuelle de la communauté internationale de Pratiques et de Savoirs (CPS) sur les Enfants en situation de rue(ESR) tenue à Brazzaville du 3 au 7 avril 2017.

C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Promotion, respect et mise en œuvre des Droits de l'enfant en République du Congo », lancé officiellement le 16 juin 2016, à l'occasion de la célébration de la journée de l'Enfant africain, que la première édition de la Rencontre annuelle de communauté internationale de pratiques avait été initiée.

Cette communauté qui regroupe une dizaine de pays de quatre continents et une vingtaine de structures d'accueil et de prise en charge des enfants permet aux travailleurs sociaux, animateurs et éducateurs spécialisés de s'approprier les expériences afin de diversifier les interventions et de partager les pratiques et outils dans l'accompagnement des enfants en situation de rue.

Pour cette 2e édition, la rencontre de Brazzaville planche sur l'éducation affective relationnelle et sexuelle des enfants en situation de rue. Les copistes partagent leurs expériences, pratiques et outils sur cette question.

En effet, la question affective et sexuelle des ESR étant difficile à aborder par les intervenants sociaux du fait de sa complexité et du tabou qui l'entourent dans chacune des cultures.

Ils vont également identifier les outils consensuels en vue de la construction d'une mallette commune sur les interventions en faveur de cette couche vulnérable.

La communauté de pratiques de Brazzaville est animée par Marie-Teresa Donini Ferretti, Conseillère Qualité à Apprentis d'Auteuil (France) et Carcel Minouch Ngangoué, Coordonnatrice adjointe centre et santé à ASI (Congo).

La ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité a indiqué que l'initiative des responsables et animateurs des structures de prise en charge des enfants en situation de rue est à louer : « Nous encourageons ce que vous faites dans vos pays respectifs. Votre appui dans la prise en charge des enfants et des jeunes est à saluer ».

Antoinette Dinga- Dzondo a rassuré ses hôtes de la disponibilité de son ministère et du gouvernement congolais à appuyer les efforts des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de leurs activités en faveur des enfants.

Elle a également demandé aux membres de cette délégation d'engager une réflexion aussi sur certains nouveaux faits sociaux, occasionnés par le modernisme et les technologies de l'information et de la communication.

Il s'agit, entre autres, des phénomènes des « Bébés noirs » et « nimbistes » qui minent les deux grandes villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. « Il faut arrêter la propagation de ces phénomènes de société qui n'honorent pas notre pays », a- t-elle dit.

Il sied de retenir que la troisième édition se tiendra à Antananarivo, à Madagascar.