Madagascar: Rajaonarimampianina à Ambositra - Un appel au respect de la loi !

Justement, les différents périples extérieurs que nous avons effectués et les appels aux investisseurs étrangers rentraient tous dans ce contexte », défend Hery Rajaonarimampianina. Personne ne rejette la volonté du chef de l'Etat et de son équipe à introduire le développement réel.

En quête de solution. « Infrastructure de base, robuste, digne et qui respecte les normes. C'est ce dont méritent les Malgaches et c'est ce dont nous avons besoin pour le développement.

Ce sont nous - concitoyens - qui posons des difficultés quant à leur respect et à leur application ». Des personnes compétentes, il y en a à Madagascar mais le népotisme et le copinage gagnent du terrain au niveau de la répartition des « seza » clés.

Soumission à la loi. « Ce pays a besoin de personnes compétentes, patriotes, déterminées à lutter contre la corruption et prêtes à amorcer le développement », a-t-il lancé dans un premier temps. Et lui de poursuivre, dans un second temps que « les textes ne font pas défaut.

Le chef de l'Etat Hery Rajaonarimampianina était à Ambositra hier pour inaugurer les nouveaux locaux de l'IST ou Institut Supérieur de la Technologie. Son discours métaphorique, en amont, se basait sur la formation universitaire des jeunes et aboutissait, en aval, à des messages à l'endroit de ses détracteurs et des citoyens.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.