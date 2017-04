Madagascar: Basket - Coupe du président - Une finale majungaise SBBC-ASCB !

Une affiche plus ou moins prévisible depuis le début du Top 8. Les deux équipes de la Cité des Fleurs se retrouveront en finale de la Coupe du président.

C'est la dernière ligne droite de la 3e édition de la Coupe du président de basket-ball. Les grandes finales se disputeront ce jour à partir de 14 h 30 au Palais des Sports de Mahamasina.

Une chose est sûre, le titre va changer de main chez les hommes. Une finale cent pour cent majungaise entre le Soma Beach Basket-ball Club (SBBC) et l'Association Sportive et Culturelle de Boeny (ASCB).

La ville de Mahajanga a encore justifié qu'elle est maitresse dans cette discipline. C'est vrai que les deux équipes ont souffert pour accéder en finale, mais, elles ont mérité leur qualification. La bande à Thierry du SBBC s'est offerte de l'équipe du MB2All sur le score de 55 à 50.

De leur côté, la mission des jeunes joueurs de l'ASCB n'a pas été facile, car, il a fallu passer aux prolongations pour départager les deux équipes. A la pause, les policiers du Cospn emmenés par Jules (25 points) et Ricky (18 points) ont mené par 58 à 36 à la pause.

L'écart était conséquent, mais, la bande à Livio (34 points), l'homme de la situation ne lâche pas prise.

A la fin du troisième quart-temps, le score se rapproche de 70 à 60 toujours à l'avantage des policiers. Bénéficiant d'une meilleure individualité et d'un jeu collectif bien huilé, Bila (27 points), Monja (15points) enchaînent les points, ce qui ont mis à mal leurs adversaires.

Au coup du sifflet final, le tableau électronique du Palais des Sports affichait un score de parité de 83 partout. En marquant 16 points contre 12 points pour leur adversaire, l'ASCB s'est qualifiée pour la finale.

Ainsi, les Bila, Livio, Elly et camarades peuvent encore espérer un triplé inédit, vainqueur des éliminatoires zonales, du play-off et du Top 8. Chez les dames, pas de surprise avec la qualification de MB2All et de Fandrefiala pour la finale.

Un remake de la finale du championnat national et de la CCCOI. Présent depuis les éliminatoires zonales, Telma a partagé les grands moments de la Coupe du Président 2017.

Avec Ye'low 100 by Telma, on accède à tout l'Internet et on suit les dernières actualités. Les billets pour les finales de cet après-midi peuvent être achetés via MVola.