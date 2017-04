Cote d'Ivoire: Inondations, éboulements - Claude Isaac De visite les ouvrages d'assainissement

Pas de répit pour .le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dé. Après la commune de Koumassi (le 24 mars 2017), où il a visité les ouvrages d'assainissement et de drainage et Songon, le 3 avril, sur le chantier des travaux de logements sociaux, il a visité les sites d'Agban, Banco, Bonomoumin , Cocody Vallons et Adjamé Indénié, le samedi 8 avril 2017.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des travaux d'assainissement et de drainage initiés en vue d'atténuer les effets néfastes des inondations, éboulements, dégradations des voiries, destruction des biens mobiliers.

Cette visite de terrain lui a permis de constater qu'à Bonoumin, le Bassin d'orage qui s'étend sur 2000 ha et situé entre la digue de Bonoumin jusqu'à Angré n'est pas aménagé et fait l'objet de construction. Conséquence, les eaux usées sortent du lit et inondent les maisons.

De plus les eaux transportent de la terre et des ordures de toutes sortes qui obstruent les conduites d'eau et d'écoulement de digue .

Il convient donc de curer les conduites d'évacuation et prévoir une surveillance. Il est également prévu de construire un canal bétonne en amont de la digue afin d'assurer l'écoulement harmonieux des eaux.

A Agban, il a visité le barrage qui a été réhabilité par l'unité de gestion du projet "Bassin Gourou" sur un financement de la Banque africaine de développement (Bad).

Un système de dégrillage empêche d'obstruer l'évacuation du barrage. Il convient cependant de curer les pertuis de fonds avec un travail de confortement au dessus du barrage (pavage).

A l'indénié, il a pu visiter les ouvrages de drainage : les bassins tampons, la station de pompage des eaux usées, les voies cannebière. En effet, suite aux inondations récurrentes, le gouvernement a sollicité et obtenu auprès de la banque mondiale un don d'un montant de 200 millions de Dollars soit 2 678 543 832 Fcfa hors taxe .

Ce fonds est destiné au financement des infrastructures dégradées pendant une décennie de crise à travers le projet de renaissance des infrastructures en Cote d'Ivoire.

Au Banco, Claude Isaac Dé s'est rendu dans les locaux d'une entreprise de ciment contigüe à la rivière du Banco qui se déverse dans lagune. Cette rivière du Banco s'écoule en lagune par des canaux non maçonnés et des passages sous-voiries.

De fait de l'ensablement de ces canaux et de ses passages, les eaux débordent et empêchent ainsi le déroulement normal du trafic routier. Il faut donc curer régulièrement ces canaux jusqu'en lagune et déboucher les passages sous-voie et bétonner ces canaux.

Aux Vallons, le ministre a pu découvrir que le site est squatté par des garagistes. On y trouve également un quartier précaire à proximité des canalisations.

« Il y a un dispositif qui a été mis en place depuis des années pour canaliser et assainir les eaux. Des projets sont en cours mais ont besoin d'être renforcés. Notre visite s'inscrit dans la droite ligne de la campagne pré-saison.

Avant la grande saison des pluies, (avril-juillet), nous sommes venus nous assurer que tous les ouvrages d'assainissement et canalisation fonctionnement » a-t-il soutenu. Avant d'ajouter qu'il s'agit aussi de voir les niveaux d'ensablement dans ces zones.

« Les communes ont été informés, le gouvernement s'organise. Nous allons tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien.

Nous avons aussi vu que certains ouvrages ont été colonisés. Nous allons prendre des mesures pour les dégager et faire en sorte que toutes ces installations soient libérées.

C'est à juste titre qu'il invité les populations à s'impliquer davantage dans cette opération pour le bonheur de tous.