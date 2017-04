Mauritanie: Aleg - Atelier de lancement de 16 projets communautaires dans les communes de Male ou de Djelwar

L'Auberge « Espoir » d'Aleg a abrité les jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017, un atelier de formation et de lancement de 16 projets au profit de collectivités locales de Male et de Djelwar exécuté par l'Alliance mondiale contre les changements climatiques pour l'appui à la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Les travaux de la session ont été ouverts par le Wali Mouçaïd du Brakna, Salim O/ Taleb Abderrahmane qui a saisi l'occasion pour mettre en exergue l'importance du thème abordé par l'atelier à savoir la sécurité alimentaire et les changements climatiques.

Il a aussi mis l'accent sur l'appui constant de nos partenaires dans ce domaine particulièrement le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) et l'Union Européenne.

Quant au Conseiller du Ministre de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed O/ Tfeïl, il a présenté un exposé détaillé sur le contenu du projet rappelant qu'il cible 4 communes des Wilayas du Brakna et de l'Assaba pour une enveloppe globale d'un milliard 600 000 UM. Il débutera en novembre prochain et touchera les couches les plus vulnérables aux changements climatiques.

Prenant la parole à son tour, le Représentant Résident du PNUD par intérim, a indiqué que ce programme qui sera supervisé par des organisations non gouvernementales locales dans les deux régions du Brakna et de l'Assaba profitera à 40 communautés villageoises d'où la tenue du présent atelier qui vise à renforcer les capacités des membres de ces ONG.

Notons que l'ouverture de la session a été marquée par la présence du Hakem d'Aleg, M. Abdallahi O/ Limam, du directeur des micro-crédits au Ministère de l'environnement, M. Bâ Amadou, du Délégué régional du MEDD et des maires des communes concernées.