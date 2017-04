Mauritanie: Commémoration de la journée mondiale de la santé

Beaucoup d'opérateurs politiques et d'acteurs de la société civile de l'Arrondissement de Male… Plus »

La directrice régionale ajoute que le trouble attaque toutes les personnes en dépit de leurs âges ou horizons et dans tous les pays et que la stigmatisation et la peur de l'isolement social empêchent les personnes affectées de se rendre dans les établissements des soins.

S'exprimant pour la circonstance, le secrétaire général par intérim du ministère de la santé, M. Ahmed Jidou Ould Zein, a souligné que les études ont démontré que la Mauritanie enregistre un taux de dépression de l'ordre de 19% et que sa prévention et son traitement sont possibles.

L'évènement a donné lieu à une cérémonie, conjointement organisée par le ministère de la santé et l'OMS, à Nouakchott en vue de sensibiliser l'opinion nationale sur le traitement de la dépression et les autres problèmes de santé.

