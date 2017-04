Mauritanie: Arrondissement de Male - Où sont passés les financements de 16 projets à hauteur d'un 1,6 milliards d'UM ?

Beaucoup d'opérateurs politiques et d'acteurs de la société civile de l'Arrondissement de Male (Wilaya du Brakna) s'interrogent sur la gestion de 16 projets d'appui à la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Alliance Mondiale contre les changements climatiques financés par le Programme des Nations-Unies pour le développement et l'Union Européenne à hauteur d'un milliard 600 millions d'UM.

Le coût de ces projets destinés aux communes de Male et Djelwar a été révélé jeudi par le Conseiller du Ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed O/ Tfeïl lors de l'ouverture à l'Auberge « Espoir » d'Aleg d'un atelier de formation et de lancement.

Ces projets devraient profiter à 40 localités dans les deux communes citées. Mais selon de nombreux observateurs, ces projets ont été détournés à d'autres fins. Leur mise en œuvre a été confiée à des ONG choisies sur des bases personnelles clientélistes sans que les bailleurs ne soient consultés.

Les populations cibles estiment que ces projets sont co-gérés dans les coulisses par un trio formé par le Conseiller du MEDD M. Mohamed O/ Tfeïl, le Directeur des micro-crédits du MEDD, M. Bâ Amadou et le chargé de communication, M. Haïdara en collaboration étroite avec les maires de Male et de Djelwar, respectivement MM.Abderrahmane O/ El Rekkad et Mohamed O/ Ebhem.

Cet avis est partagé par l'ex-député Ismaïl O/ Amar et l'ex-maire de DjelwarCheibany O/ Beyyatt qui affirme n'avoir jusque-là observé aucune action concrète en direction des communautés censées en profiter.

D'où l'opportunité de se poser la question : Où sont passés les financements de ces projets qui étaient destinés à améliorer les sort des populations vulnérables de ces communes rurales ?

Abdel Aziz O/ Goulam

Agence El Becham.info