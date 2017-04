Ile Maurice: Un Beach Fun Day organisé à Mont-Choisy ce dimanche

Enquêter sur tous les aspects de la vente des actions de la BAI Company (Mauritius) Ltd et des entités… Plus »

Ils espèrent ainsi que les activités nautiques soient mieux connues et mieux appréciées des Mauriciens et que ces derniers reconnaissent qu'elles font du bien au corps comme à l'esprit. En tout cas, ils sauront se détendre.

Le Beach Fun Day se déroulera sur fond musical. L'animation sera assurée par quatre groupes locaux qui interpréteront du séga et des chants en bhojpuri. De plus, deux juke-box rythmeront les activités tout au long de la journée.

