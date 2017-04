Sénégal: A Bargny, la population rejette un projet de centrale au charbon

« Bien évidemment, il y a un suivi environnemental et social qui va se faire, en rapport avec les autorités locales et les communautés », promet Badara Gueye, chargé des questions environnementales à la compagnie d'électricité du Sénégal.

« On n'est pas contre l'usine, mais nous proposons la substitution du charbon par le gaz parce que le gaz est moins polluant et en même temps les effets négatifs vont être diminués de 30% », explique Daouda Guèye, habitant de Bargny.

Un projet de centrale à charbon dans la petite ville sénégalaise de Bargny est rejeté par une partie de la population qui a repris ses protestations ces derniers jours, et craint de lourdes conséquences environnementales. Du côté des autorités, on estime que le pays n'a pas le choix s'il veut se développer : l'ouverture de la centrale est donc prévue pour octobre 2017.

