Cote d'Ivoire: La grogne sociale pénalise l'économie

La chute des cours du cacao à compenser, les mutins à payer et les fonctionnaires grévistes à satisfaire sont autant d'obstacles à franchir si la Côte d'Ivoire ne veut pas trébucher dans sa course à l'émergence.

« Il y a beaucoup de faiblesses qui existaient auparavant et qui sont toujours là, en particulier les indicateurs sociaux, les inégalités toujours en croissance parmi la population et également ce secteur du cacao qui reste très important en terme de recettes d'exportation et qui diminue dans les recettes fiscales », relativise quand même Aurélien Mali, analyste souverain pour la Côte d'Ivoire chez Moddy's Investors.

