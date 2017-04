Algérie/Congo-Kinshasa: Coupe CAF - La JS Kabylie hyper-motivé face au TP Mazembe

Les Congolais avaient pris leur revanche en 2010 dans la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Ligue des champions, en éliminant les Kabyles en demi-finale (3-1 à Lubumbashi et 0-0 à Tizi).

La JSK avait éliminé le TPM en 2000. Les Canaris avaient alors terrassé (5-0) les Corbeaux à Tizi-Ouzou avant de s'incliner (2-0) à Lubumbashi où l'ancien portier international et actuel entraineur des gardiens de but de la JSK, Lounés Gaouaoui, avait stoppé deux penalties.

Notre priorité c'est d'assurer le maintien. Nous sommes en difficultés en championnat et l'équipe cherche le retour des résultats positifs pour améliorer son classement et se maintenir parmi l'élite.

«Nous avons fait un long voyage pour arriver au Congo. Mon équipe est dans de bonnes conditions et cherchera un bon résultat au match aller. C'est un match difficile, l'équipe la mieux préparée et la plus efficace l'emportera », a confié Mourad Rahmouni dans des propos relayés par Le Buteur.

