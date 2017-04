Algérie/Congo-Kinshasa: Coupe CAF - Le TP Mazembe serein face à la JS Kabylie

Le TP Mazembe et la JS Kabylie vont s'affronter cet après-midi à Lubumbashi, dans l'une des affiches des… Plus »

Même s'il a perdu plusieurs de ses cadres (Jonathan Bolingi, Roger Claver Assale, Christian Luyindama et Merveille Bope), ainsi que son nouvel entraîneur français, Thierry Froger, limogé au lendemain de l'élimination en Ligue des champions, le club de Lubumbashi, dirigé provisoirement par Pamphile Mihayo et David Mwakasu, tient à garder sa Coupe CAF.

Certes, on vit une situation un peu délicate après l'élimination en Ligue des Champions mais l'important pour nous sera de faire un bon match ce dimanche. Tous les joueurs se sont remobilisés et sont motivés.

« On est resté sur une série des matchs nuls en compétition officielle chez nous, on tient donc absolument à gagner ce match pour engranger un maximum de confiance avant d'aller valider la qualification à Tizou Ouzou dans une semaine.

