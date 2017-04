Mauritanie: Le cerveau du braquage de l'agence BMCI arrêté

L'opération qui n'aurait pas duré plus de dix minutes, n'a pas fait de victime, mais la directrice de l'agence se serait effondrée avec le début de l'enquête et aurait été évacuée aux urgences de l'hôpital national.

A s'en tenir aux sources médiatiques locales, les cambrioleurs auraient d'abord coupé l'électricité alimentant le réseau de la banque pour ne pas être filmés par les caméras de surveillance, avant de faire irruption dans l'agence et menacer les employés et la caissière, leur intimant l'ordre de leur remettre l'argent de la caisse, emportant ainsi plusieurs millions de nos chers Ouguiyas.

Le braquage en plein jour, vendredi dernier de l'agence BMCI, sise au Centre Emetteur, par cinq individus armés et cagoulés, à bord d'un véhicule non immatriculée, vraisemblablement volé la veille, n'en finit pas d'alimenter les rumeurs, faute de communication officielle des services sécuritaires concernés.

