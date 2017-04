Comores: Incidents lors de la session parlementaire

L'ordre national des pharmaciens des Comores a été officiellement lancé le week-end des 1er et 2… Plus »

La situation s'envenime et une bagarre générale éclate forçant le ministre de l'Intérieur à séparer physiquement certains députés. La reprise de la session parlementaire est impossible en l'état. Deux présidents de groupes parlementaires recevront les leaders des partis de l'opposition, l'UPDC, le Radhi et le RDC dans la matinée. Mais tant que la Cour constitutionnelle n'aura pas statué sur la légitimité des conseillers de l'île d'Anjouan siégeant à l'Assemblée nationale, les vrais débats ne reprendront pas.

Aux Comores, l'ouverture vendredi 7 avril de la session parlementaire sous haute tension a fait éclater tous les désaccords et peut-être même les alliances politiques. Les leaders des partis de l'opposition doivent rencontrer deux présidents de groupes parlementaires ce lundi matin 10 avril. Les différents partis cherchent ensemble une solution afin de ne plus revivre les scènes de pugilat de vendredi dans l'hémicycle. Précisions sur les enjeux de ce contentieux.

