Afrique de l'Ouest: Lutte contre la pêche illicite - L'Esperanza en patrouille au pays

En temps normal, faute de moyens logistiques, ce travail n'est pas possible. « Cela prend des moyens d'ordre naval, donc avoir des vedettes qui pourraient atteindre rapidement les endroits où on pourrait suspecter des mouvements ou des activités de pêches illégales. C'est pour l'instant ce qui nous fait défaut », témoigne André Loua, ministre guinéen de la Pêche.

Pendant six jours, les autorités guinéennes ont bénéficié des moyens de l'Esperanza pour mieux surveiller les quelque 350 km de côtes. Ce bateau est notamment équipé de radars, d'un hélicoptère et de six Zodiac. Ainsi en haute mer, trois navires étrangers, opérant sans autorisation et avec des filets de pêche interdits ont pu être arraisonnés.

