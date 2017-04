Afrique: Buteurs africains - Les Camerounais en forme en Turquie

Dans le Championnat turc, Samuel Eto'o, Vincent Aboubakar, Léonard Kweuke et Achille Webo ont marqué cette semaine. En Angleterre, l'Algérien Islam Slimani a scoré deux fois en l'espace de quelques jours. Voici les buteurs africains d'Europe du 3 au 9 avril 2017, première partie.

ALLEMAGNE / Bundesliga - 27e et 28e journées

27e journée -

La semaine a bien commencé pour le Borussia Dortmund - avant une raclée reçue de la part du Bayern Munich - avec une victoire 3-0 contre Hambourg, le mardi. Pierre-Emerick Aubameyang, sanctionné par son club pour avoir mis un masque sur son visage après un but, a scoré une 25e fois cette saison. Le Gabonais a pris de vitesse la défense hambourgeoise ainsi que le gardien de but adverse.

Toujours durant la 27e journée, Leipzig a poursuivi sa superbe saison en gagnant 3-2 sur le terrain de Mayence. Le Guinéen Naby Keita a profité d'un ballon relâché par le gardien adverse pour marquer le but du 3-1.

28e journée -

Un autre Guinéen s'est ensuite distingué durant la 28e journée de Bundesliga : Ibrahima Traoré. L'ailier a lui aussi contribué à une victoire 3-2 à l'extérieur. Celle du Borussia Münchengladbach sur la pelouse de FC Cologne. Un centre-tir de Traoré a trompé la vigilance du gardien du FCC.

ANGLETERRE / Premier League - 31e et 32e journées

31e journée -

Le Franco-Sénégalais Mbaye Niang a rappelé pourquoi il avait été un grand espoir du football avec une superbe frappe enroulée en faveur de Watford contre West Bromwich (2-0).

Après plusieurs mois difficiles à Everton, Oumar Niasse continue de justifier son prêt à Hull City. Sa reprise de demi-volée, bien qu'écrasée, a fait mouche et a compté dans le succès 4-2 des « Tigers » face à Middlesbrough.

Le Congolais Benik Afobe a, lui, accroché Liverpool avec Bournemouth en profitant d'une passe en retrait hasardeuse. L'attaquant a eu le temps de devancer le gardien des « Reds » et de loger le ballon au fond des filets.

Enfin, c'est avec un coup de tête puissant que l'Algérien Islam Slimani a inscrit son sixième but de la saison et a contribué au succès 2-0 de Leicester contre Sunderland.

32e journée -

Slimani a ensuite récidivé le dimanche en glissant le ballon entre les jambes du gardien adverse, à l'issue d'une belle contre-attaque. Mais son septième but cette saison n'a pas suffi à épargner une défaite 4-2 à Leicester sur le terrain d'Everton.

Le Sénégalais Cheikhou Kouyaté a été le héros de West Ham-Swansea (1-0) avec une percée dans l'axe conclue par une belle frappe plongeante.

BELGIQUE / Pro Ligue - Play-offs

Charleroi a tenu en échec le FC Bruges avec un penalty de l'Ivoirien Chris Bedia.

L'Union Saint Gilloise a, elle, ridiculisé Waasland-Beveren 4-1 devant son public avec une réalisation du Belgo-Marocain Mohammed Aoulad. Le Belge d'origine bissau-guinéenne Zinho Gano n'a pu que sauver l'honneur pour Beveren.

Le Nigérian Henry Chukwuemeka Onyekuru et le Sénégalais Mamadou Sylla Diallo, eux, n'en finissent plus de terroriser les défenses du championnat belge. Leur dernière victime est Mouscron, Onyekuru trouvant la cible avec un tir à ras-de-terre et Diallo avec une frappe sous la barre transversale.

L'Algérien Ishak Belfodil a égalisé à 1-1 d'une tête décroisée sur un corner, lors du nul 2-2 du Standard de Liège contre Saint-Trond.

TURQUIE / Süper Lig - 27e journée

Onzième but pour Samuel Eto'o en Championnat. Le Camerounais a été plus rapide que la défense de Genclerbirligi et a permis à Antalyaspor de décrocher le nul 1-1 à l'extérieur.

Beaucoup d'autres Camerounais, dont Vincent Aboubakar, ont été efficaces en Turquie. L'enchainement rapide contrôle dos au but-frappe en pivot de ce dernier a compté dans la victoire 4-3 de Besiktas dans l'enceinte de Trabzonspor.

A 35 ans, Achille Webo continue aussi de faire parler la poudre. Le vieux « Lion Indomptable » a mis le penalty du 4-1 pour Ankaraspor sur la pelouse de Kayserispor. Le Nigérian Aminu Umar a été encore plus prépondérant dans ce succès avec un doublé...

Pour compléter la collection de buts camerounais, Léonard Kweuke y est aussi allé du sien, également sur penalty. Le Marocain Marwane Saadane a ensuite doublé la mise pour Rizespor. Le Sénégalais Magaye Gueye a réduit le score pour Adanaspor.

Toujours rayon penalties, l'Algérien Nabil Ghilas a réduit le score lors d'une défaite de son club, Gaziantepspor contre Alanyaspor (2-3).

Enfin, le Portugais d'origine bissau-guinéenne Ricardo Vaz Tê a lui aussi mis un penalty avec Belediyespor. Mais Fenerbahçe a quand même gagné 3-1.