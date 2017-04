Afrique: De nouvelles initiatives dans le segment VoD

London — Après quelques mois de silence, les acteurs du segment de la VoD lié à l'Afrique émettent de nouvelles annonces.

Des rumeurs récentes courraient sur des contrats de distribution VoD de programmes africains pour telle et telle plateforme. De l'appli TV5Monde à la SVoD de Trace en passant par les appli mobiles développés par Summview, on assiste à de nouveaux lancements.

Il est fort probable que l'audience VoD rattrapera un jour celle de la télévision traditionnelle en direct sur le continent africain. Le géant américain de la vidéo à la demande (SVoD), Netflix, arrivé en Afrique l'année dernière, avait aiguisé les appétits et poussé les grands acteurs à se positionner sur la culture Black, tablant sur une forte croissance dans les années à venir. « Autour de moi, de nombreuses personnes ont troqué leur abonnement à un service de TV payante pour s'abonner à Netflix ou à une appli VoD» confirme une experte audiovisuelle en Côte d'Ivoire.

Sur les 140+ plateformes liées à l'Afrique recensées par Balancing Act dans un rapport mis à jour régulièrement, il est probable que certains de ces projets ne vont pas aboutir à cause entre autre de la bande passante encore limitée et coûteuse en Afrique, mais ce chiffre de 140 est un bon indicateur de l'appétence du marché.

«La nécessité de rejouer un contenu existe depuis longtemps dans le monde entier. En Afrique et pour sa diaspora, l'attente du marché est élevée. Le modèle retenu est celui qui tient compte des moyens de paiement africains, de plans tarifaires adaptés aux revenus de la classe moyenne avec beaucoup de contenu gratuit avec publicité» avait expliqué Denis Pagnac, directeur de Summview.

TV5MONDE - investisseur historique dans de nombreuses productions africaines - a lancé, à partir du vendredi 10 mars 2017, sa nouvelle application mobile disponible sur l'App Store et Google Play. Depuis le lancement de la première version de l'application il y a 5 ans, TV5MONDE poursuit son développement numérique et se rend accessible en mobilité, partout dans le monde. Cette nouvelle application propose, en fonction du pays de connexion, de regarder la chaîne en direct ou ses chaînes thématiques. Les émissions disponibles en vidéos de rattrapage se trouvent dans l'onglet « Vidéos » de l'application avec un débit adapté à la plupart des réseaux mobiles internationaux. Fictions, documentaires, programmes courts, divertissements, magazines de TV5MONDE, le catalogue s'adapte en fonction de la région géographique de l'utilisateur.

Depuis l'onglet « Informations », les mobinautes peuvent revoir les journaux télévisés de TV5MONDE (64 Minutes, le Journal International, le Journal Afrique, Journal de l'éco... ), ainsi que de ses chaînes partenaires francophones (France2, Radio-Canada, RTS, RTBF... ) et accéder à toute l'actualité écrite de la rédaction.

Des alertes programmes et informations sont proposées aux utilisateurs de l'application afin de les informer sur l'actualité et/ou leur proposer de visionner différents programmes "coup de cœur".

Disponible sur iOS et Androïd, l'application est également adaptée à la consultation sur mobile et tablette. Et grâce Airplay et Chromecast, il est possible de projeter sur son écran de TV les vidéos de l'application.

Les prochaines évolutions en 2017 prévoient notamment d'offrir plus de chaînes thématiques (TV5MONDE Style, Tivi5monde+, TV5MONDE+Afrique... ) et une option sous-titrage multilingue dans certaines zones du monde. L'appli TV5MONDE+Afrique sera relancée vers la fin 2017.

L'appli TracePlay a été propulsée par le groupe Trace, très présent sur le continent africain. TracePlay, c'est de la musique (avec un focus 'Afro-urbain'), des concerts, des programmes originaux en exclu (dont des films et séries), 10 chaines de TV Live, 31 radios et 2000 vidéos à la demande (SVoD) ... et 2 mois gratuits. L'appli est en anglais et en français, disponible sur tous terminaux iOS et Android, ainsi que sur Apple TV et Chromecast dans 200 pays.

"TracePlay est le projet le plus ambitieux que nous avons lancé depuis notre création » affirme Olivier Laouchez, CEO chez TRACE. « Nous sommes les premiers au monde à lancer une plateforme proposant à la fois du SVOD et des contenus TV & radio live, de manière simultanée en sept versions différentes et à travers plus de 200 pays. »

Du côté de Summview, Airtel ayant été rebaptisé Orange au Burkina Faso, l'appli développée par Summview a été également 'rebrandée' Orange. Au Cameroun, l'appli 'Trace Mobile by Orange' (notée 4,4) est également supportée par Summview.

Sur le 'Google Play' store, on trouve d'autres applications VoD fournissant des contenus d'Afrique dont myCANAL Afrique et myCANAL Réunion, développées par CANAL+ et très bien notées (4,4/5), BET de Viacom (notée 3,9/5), MTN TV Côte d'Ivoire/Summview (notée 4,1/5) et Moov Services Côte d'Ivoire/Summview (notée 4,3/5), iROKOtv (notée 3,7/5), iBAKATV (notée 3,5/5), Marodi VOD (notée 4,2/5), ou encore ShowMax (notée 3,5/5) et Afrostream (notée 3,9/5).

Nous observons beaucoup d'initiatives liées à l'Afrique, et le marché audiovisuel africain s'est mis à frémir au cours des 5 dernières années. D'autres investissements dans les infrastructures et les contenus de qualité sont en cours. Netflix (dont l'appli est notée 4,4/5) semble attirer les curieux aussi bien en Afrique du Sud qu'au Nigéria ou en Côte d'Ivoire. En terme de trafic, YouTube reste le leader incontestable de la VoD gratuite en Afrique, collé de près par Facebook qui relaie une partie des vidéos de YouTube.

Prochaine étape : la publicité doit suivre les plateformes VoD les plus populaires, big data et rapports analytiques à l'appui. Annonceurs, agences de pub, et cabinet d'étude d'audience vont se retrousser les manches.

Denis Pagnac, directeur de Summview. M. Pagnac a developpé plusieurs plateformes dédiées à l'Afrique. Il a confirmé à Balancing Act/Sylvain Béletre qu'il se rendra au prochain MIPTV 2017 et au Discop Africa d'Abidjan fin mai 2017. «Nous fournissons des solutions VoD sur mesure adaptée à l'Afrique, rapides à déployer, mixant contenu, plateformes intelligentes et rapports de trafic performants», confirme M. Pagnac.

NB : toutes les notes d'applications mobiles relevée dans cet article sont celles que l'on trouve sur le store 'Google Play' au 4 avril 2017.

Rapport de Balancing Act sur la VoD et l'Afrique (prochaine mise à jour fin avril 2017).