Guinée: L'UFDG voit d'un mauvais œil la visite d'Alpha Condé à Labé

Alors que le professeur Alpha Condé est attendu à Labé à en croire les annonces officielles qui ne précisent toutefois pas la date ,dans les rangs locaux de l'UFDG on parle d'un non évènement.

Aliou Laly Diallo responsable fédéral local des jeunes du parti et doublé du statut de délégué spéciale à la commune urbaine de Labé a joué les troubles fête en axant ses propos sur la visite présidentielle annoncée et l'éventualité d'un troisième mandat .

« c'est un non évènement chez nous parce que nous considérons que cette tournée que le professeur Alpha Condé a entreprise ou que le RPG a entreprise ,nous considérons que c'est une tournée politique et non administrative parce que les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation de la manifestation c'est le RPG arc en ciel et les partis alliés au RPG arc en ciel, il y a le préfet et le gouverneur et tout le monde mais nous nous considérons que c'est une tournée politique.

Aujourd'hui la région de Labé a beaucoup plus besoin du concret ,au lieu de dépenser des fonds pour effectuer une tournée nous nous aurions souhaité que le professeur Alpha Condé vienne à Labé pour inaugurer des réalisations.

Lors des élections présidentielles de 2015 il a fait presque toutes les sous préfectures de Labé, il a promis beaucoup de choses mais rien n'a été fait L'UFDG n'accompagne pas ça. »Sur la question d'un troisième mandat..

Peut être que le professeur va annoncer sa volonté de briguer un troisième mandat à Labé, il y a cet aspect qui est entrain aujourd'hui de se dégager dans tout le Fouta mais nous nous disons que le professeur Alpha Condé est suffisamment averti, nous pensons que c'est un démocrate, il ne va pas se hasarder à le faire ,en le faisant ce serait suicidaire de la part du professeur Alpha Condé. »

Il faut rappeler que du côté de la formation dirigée par l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo l'heure est à la commémoration du souvenir du Cheick Sadou Mo Dalein aïeul du numéro un de l'UFDG qui doit se tenir au berceau de naissance de l'ancien protégé du général Lansana Conté.