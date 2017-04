Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Allemagne, 22e journée, 5e division, groupe Sud

Floydin Baloki était titulaire lors du succès du Germania Halberstadt sur le terrain de l'International Leipzig (2-0). Avec cette victoire, le Germania reste 2e à 4 points du leader.

Allemagne, 22e journée, 5e division, groupe Nord

Lichtenberg et Kiminou Mayoungou, aligné en défense centrale ne font pas de détails sur le terrain d'Altüdersdorf (5-0). Mayoungou et ses coéquipiers sont 3e à 3 points du 2e et 6 du premier.

Allemagne, 26e journée, 5e division, groupe Rheinland

Défaite à domicile pour le Borusssia Neunkirchen de Ruddy M'Passi face au TuS RW Koblenz (0-2). L'ancien Dijonnais était titulaire. Avec seulement 1 succès et 2 nuls en 2017 (pour 4 défaites), Neunkirchen est 15e.

Chypre, 4e journée des play-offs, 1re division

Ermis et Elliot Grandin, titulaire et averti à la 59e, battent l'Aris Nicosie (2-1). Convalescent, Donneil Moukanza était absent. Ermis est 1er avec 41 points et l'Aris est 5e et avant-dernier avec 30 points. Le 6e est relégué.

Géorgie, 6e journée, 1re division

Romaric Etou retrouvait sa place dans le 11 de départ de Dila Gori, tenu en échec à domicile par le Kolkheti Poti (1-1). Averti à la 57e. Avec seulement 6 points, Dila Gori est 9e et avant-dernier.

Grèce, 28e journée, 1re division

Eloigné des terrains depuis le 26 février, Christopher Maboulou est entré à la 71e lors du revers du PAS Giannina face Iraklis Salonique (1-2). Passeur décisif pour Higor Vidal à la 83e. En vain, car le PAS reste englué dans le milieu du classement (9e avec 35 points).

Israël, 3e journée des play-downs, 1re division

Sans Mavis Tchibota, absent, Kfar Saba concède sa 15e défaite de la saison sur le terrain du Bnei Yehuda Tel Aviv (0-1). L'Hapoel Kfar Saba est 8e et dernier avec 22 points.

Italie, 31e journée, 1re division

Senna Miangué n'est pas entré lors de la défaite de Cagliari face au Torino (2-3). Les Sardes sont 13e avec 35 points.

Italie, 34e journée, 3e division, groupe C

John-Christopher Ayina était aligné au coup d'envoi du revers de la Virtus Francavilla face au F.Andria (0-2).