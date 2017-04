Afrique de l'Ouest: Sommet de l'UEMOA à Abidjan - Que peut-on en attendre d'extraordinaire ?

Quant aux trois derniers cités, les terroristes les ont "frappés" plus d'une fois. Nul besoin de dire que ce contexte d'insécurité presque généralisé a des répercussions dommageables sur l'ensemble des pays de l'UEMOA, en ce sens qu'en plus de freiner l'intégration des peuples, c'est l'économie du tourisme pour ne pas dire que c'est le développement économique, tout court, qui prend un coup.

En ce qui concerne le terrorisme, c'est peu de dire que le phénomène prend de l'ampleur dans l'espace communautaire. En dehors du Bénin, du Togo et de la Guinée-Bissau, tout le reste est visiblement dans l'œil du cyclone. Rappelons qu'hormis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont déjà été victimes d'attaques terroristes.

Cela dit, si "les aspects politiques et sécuritaires" sont inscrits dans l'agenda de cette session extraordinaire, l'on devrait s'attendre, bien évidemment, à ce que les questions de la lutte contre le terrorisme et la situation politique en Guinée-Bissau occupent les débats.

Sans doute que ce sommet extraordinaire est aussi d'une grande importance pour les deux voisins du Nord de la Côte d'Ivoire : le Burkina Faso et le Mali qui, en plus de la mauvaise passe économique dans laquelle ils se retrouvent, risquent de subir le plus, les effets domino de cette "crise cacaoyère".

La chute du cours de cette matière première de 25% environ, en un trimestre, et qui s'est répercutée sur le prix d'achat aux producteurs, ne présage rien de bon pour un pays qui tire la moitié de ses recettes d'exportation dans la commercialisation de cet or brun.

Comme plat du jour, les dirigeants des huit pays qui composent l'institution se pencheront sur sa situation économique et financière, sans occulter les « questions liées à la rationalisation des organes de l'Union, précise la présidence ivoirienne, dans le sens du renforcement du processus d'intégration ainsi que les aspects politiques et sécuritaires. »

Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, accueille ce lundi 10 avril 2017, un sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (l'UEMOA).

