Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala lance la chasse à la crise socioéconomique !

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Bruno Tshibala

24 heures ne s'étaient pas encore écoulées après sa nomination que Bruno Tshibala Nzenzhe, l'actuel Premier Ministre, avait affronté une frange de la population des districts de la Tshangu et de Mont-Amba, venue répondre à son appel, samedi 8 avril 2017, devant la Foire Internationale de Kinshasa (FIKIN).

Suspendu au milieu de jeunes qui l'ont entouré, il a appelé toutes les familles politiques à un sursaut patriotique et à l'unisson afin de travailler pour le bien-être de la population, rien que de la population.

C'est ainsi qu'il a laissé entendre que son équipe gouvernementale qui sera bientôt mise en place, œuvrera pour l'unité nationale. S'y ajoute également la lutte contre la dépréciation de la monnaie locale, c'est-à-dire le franc congolais qui perd de plus en plus sa valeur devant le roi dollars.

Outre ces deux aspects, il a appelé les jeunes à la vigilance contre toutes les manipulations politiciennes. Enfin, il n'a pas manqué d'effleurer la priorité dans ce gouvernement d'Union Nationale, les élections libres, crédibles et transparentes dans le délai prévu.

Conjurer la crise actuelle qui sévit au pays est bien possible grâce à une conjugaison d'efforts entre les parties concernées et la population. Bruno Tshibala l'espère profondément. La nouvelle de sa nomination a été saluée par sa base et de l'aile du Rassemblement de Kasa-Vubu, plateforme à laquelle il est le porte-parole.

En dépit de l'escalade des revendications et des marches en vue, on est déjà tenté de comprendre qu'il ne lâchera pas au son du vent impétueux de l'Est vers l'Ouest, ou du Nord au Sud.

Dans la soirée du jour de sa nomination tout comme jusqu'à maintenant, le Président Kabila est pointé du doigt, lui, et sa famille politique, pour ne pas être à même d'appliquer à la lettre l'accord de la Saint Sylvestre.

Elections, crise, unité

L'accord du 31 décembre 2016 souligne que les élections devraient se tenir en 2017. Or, jusque-là, plusieurs jours sont consommés depuis qu'il a été paraphé par les parties prenantes aux discussions directes. Le temps s'use, n'étant l'allié de personne. Espérer la tenue des scrutins avec Bruno Tshibala n'est pas du tout un péché.

C'est ce qu'il a d'ailleurs déclaré dans sa toute première sortie médiatique. A l'en croire, il n'est pas question que dans ce gouvernement l'on se perd dans les à côtés alors que le Chef de l'Etat lui-même avait, devant le congrès, reconnu que la priorité pour le pays reste les élections.

Seule la volonté politique et la retenue s'imposent dans ces démarches pour atteindre cet objectif. Chose que le Rassemblement avec le tandem Lumbi-Félix ne veut surtout pas entendre.

S'agissant de la décote de la monnaie nationale, Bruno Tshibala a ouvert une guerre contre ce phénomène qui ne fait que reculer la vie sociale du peuple congolais. Il promet de se diviser en quatre pour rencontrer les profondes aspirations du peuple congolais.

Samy s'en va, Bruno arrive

Nommé le 17 novembre 2016, dans un contexte très tendu et marqué par des contestations et tiraillements politiques, le Premier Ministre Samy Badibanga Ntita aura quand même réussi à se tailler un chemin jusqu'à totalisé 4 mois et 20 jours à la tête du Gouvernement, issue de l'accord du 18 octobre 2016.

C'est donc le vendredi dernier, en effet, qu'il s'est rendu officiellement au palais de la nation, déposer entre les mains du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, sa lettre de démission.

Cette démission était intervenue à quelques heures de la nomination du nouveau Premier Ministre qui devra désormais conduire avec l'insigne honneur le prochain gouvernement d'Union Nationale. Dans sa lettre de démission, conformément à l'article 78 de la Constitution, Samy Badibanga Ntita a remercié Joseph Kabila pour lui avoir fait confiance avec toute son équipe.

La remise-reprise, la formation du gouvernement, son investiture au parlement sont des perspectives de taille qui attendent le peuple dans un contexte socio-économique en perte de vitesse. A quand alors chacune de ces étapes ?

Seul le temps pourra y répondre. Du moins, des avis glanés ça et là, il est impérieux que les choses aillent tellement vite afin de mettre un terme à la montée de l'insécurité à travers certains coins de la République. Dans la même lancée, le parlement a reçu de Joseph Kabila l'instruction de voter certaines lois si importantes comme la loi organique sur le CNSA.

La crise post-Tshisekedi à la quelle le pays fait face, nécessite de la retenue au niveau de chaque composante politique, toutes tendances confondues.

Car, aux dires du public qui a marqué sa présence à cette sortie médiatique du nouveau Premier Ministre, les journées villes-mortes ne résoudront pas la crise. Il faut, plutôt, du pardon et du dialogue franc. A cela, ont-ils scandé, il faut faire confiance aux dirigeants. Mais, quels dirigeants?