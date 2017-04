Afrique: Coupe CAF - Le Club Africain bien parti pour accéder à la phase des poules

Après la pause, les Clubistes ont ouvert le score grâce à un Slimane Kchok à la 60ème minute de jeu. Ensuite, Mannoubi Haddad a doublé la marque pour son équipe. Ibrahim Chenihi s'est vu refuser un but en première période sur une décision arbitrale que les clubistes ont contesté. Les clubistes ont concédé en fin de match un but sur penalty après une action anodine et une main de Ghazi Ayadi. La rencontre retour de ces deuxièmes seizièmes de finale de la Coupe CAF qui aura lieu la semaine prochaine au stade de Rades devrait confirmer la suprématie des clubistes dans ce duel, même s'il faudra faire attention aux mauriciens qui ont touché les bois en première période aujourd'hui.

