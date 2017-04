Afrique: Coupe CAF - Horoya AC prêt à affronter IR Tanger

« En campagne africaine nous manquons parfois d'efficacité alors qu'en championnat nous marquons beaucoup de buts et bien que nous rations beaucoup d'occasions là aussi. Cette année, avec ce reversement pour mes joueurs c'est très intéressant. Ils savent qu'en franchissant ce cap ils auront encore 6 matchs supplémentaires, un atout pour eux et pour le club. Jouer contre les grands clubs nous aide à progresser comme face à l'Espérance. Pas de souci, mes poulains sont tous aptes pour affronter IR Tanger. Nous avons eu pas mal d'informations sur cette équipe du Détroit et nous avons fait de la vidéo pour mieux aborder le match,» a confié Victor Zvunka sur le site officiel du club.

