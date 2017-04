Afrique Coupe CAF - L'Itihhad Tanger veut limiter les dégâts à Conakry

« Nous connaissons certaines des forces et faiblesses du Horoya AC. Vous savez la Guinée a un très bon football, mais surtout elle possède trois grands clubs, le Hafia FC, l'AS Kaloum et le Horoya AC qui a étoffé son standing ces derniers temps. C'est pourquoi, il a bien joué face à l'Espérance de Tunis. Donc, nous avons bien bossé pour renverser la tendance, malgré que le HAC a des joueurs talentueux à l'image du numéro 30 (ndlr : Ocansey MANDELA). Mais l'essentiel dans une rencontre, il ne s'agit pas de tourner en rond mais plutôt de faire un résultat. Ça va être un match difficile, mais nous allons chercher à limiter l'écart. Nous demandons simplement que l'arbitrage soit impartial,» a confié Abdel Razack Ben Arabi l'entraîneur de l'Itihhad Tanger.

