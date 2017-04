Cameroun: Lorient - Après Lyon, Moukandjo veut continuer dans la même lancée

Lorient et Benjamin Moukandjo sont bien décidés à ne pas partir en Ligue 2. Ils l'ont une fois de plus prouvé ce samedi à l'occasion de la 32ème journée de Ligue 1. Après deux victoires d'affilée, Lorient est parti corriger Lyon (4-1) au Parc OL pour obtenir une troisième victoire de suite. Auteur d'un doublé, Moukandjo veut continuer dans la même lancée avec son équipe pour le maintien.

« C'est la 3e victoire d'affilée. On a envie de se maintenir. C'est un marathon, le championnat. On a l'occasion de sauver notre saison sur les six derniers matchs.

Quand on regarde l'ensemble du match, on mérite amplement de gagner mais désormais il faut se tourner vers Montpellier, notre prochain match.

On avait un plan de jeu, qu'on a plus ou moins respecté en première et très bien respecté en seconde période. On a été costaud défensivement et on leur a fait mal sur les contres », s'est félicité le Camerounais au micro de beIN Sports.

Lorient est donc bien parti pour l'opération maintien.