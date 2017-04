Egypte: L'ONU condamne des attaques meurtrières contre deux églises coptes

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le Conseil de sécurité ont condamné dimanche des attaques qui ont visé deux églises coptes en Egypte, faisant au moins 41 morts et plus de 100 blessés.

"Le Secrétaire général exprime sa profonde sympathie aux familles des victimes et au gouvernement et au peuple de la République arabe égyptienne", a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

M. Guterres a souhaité un prompt rétablissement aux personnes blessées et souhaité que "les auteurs de cet acte terroriste horrible soient rapidement identifiés et traduits en justice".

Dans une déclaration à la presse, le Conseil de sécurité a également fermement condamné "les attaques terroristes odieuses et lâches" qui ont eu lieu dimanche dans deux églises à Tanta et Alexandrie.

Les membres du Conseil ont exprimé leur profonde sympathie et présenté leurs condoléances aux familles des victimes et au gouvernement égyptien. Ils ont souhaité aux blessés un prompt rétablissement.

Ils ont également rappelé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue une des menaces les plus sérieuses à la paix et à la sécurité internationale.