Afrique: Coupe CAF - Belle opération du TP Mazembe face à la JS Kabylie

Reversé en Coupe CAF, le TP Mazembe a réussi une belle opération en s'imposant 2-0 face à la JS Kabylie au Kamalondo à l'occasion des barrages aller. En effet, les Corbeaux étaient trop fort pour les Canaris, et malgré une vaillante JSK qui a durci le jeu, les Congolais ont marqué tôt dans le match à la 12e minute par l'international Zambien Nathan Sinkala. Dès lors Malik Asselah a souvent sauvé les siens par de nombreux arrêts, mais à la 89e minute, le Malien Coulibaly est à la réception d'un corner de Asante pour inscrire le but du 2 à 0. Forts de cet avantage, les Corbeaux de Lubumbashi aborderont sereinement la manche retour en Algérie. La tâche sera ardue pour la JSK dans une semaine à Tizi Ouzou, relégable en Ligue 1, les coéquipiers de Boulaouidet devront réaliser un véritable exploit face à l'armada du bien nommé « Tout Puissant ».

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.