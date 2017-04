Sénégal: Les autorités sanitaires invitées à inciter les populations à prendre soin de leur santé

Thiès — Les autorités sanitaires doivent inciter les populations à prendre soin de leur santé, de manière à éviter qu'elles se rendent tardivement à l'hôpital, a recommandé samedi le docteur Ferdinand Faye, coodonnateur d'une journée de consultation médicale gratuite organisées à Thiès par la directrice exécutive du CNLS.

"La santé est un capital à préserver, et les populations doivent être sensibilisées à en prendre soin de manière permanente", a notamment dit le docteur Faye.

Plus de 400 personnes ont ainsi pu être consultées par une vingtaine de médecins (10 généralistes et 10 spécialités) en pédiatrie, dépistage du cancer du col de l'utérus, dépistage du VIH/Sida, et pour bien d'autres pathologies encore.

Selon docteur Faye, en sus de ces médecins, l'équipe préposée à ces consultations comprend quatre sages-femmes, trois pharmaciens, ainsi que des laborantins et d'autres personnels de santé. Une manière de constituer le large éventail ayant permis à l'équipe médicale d'atteindre l'objectif qu'elle s'était assigné.

Les populations, venues nombreuses, ont eu droit à des consultations dans plusieurs spécialités, notamment en cardiologie, gastro- entérologie, gynécologie, cancérologie, orthopédie, pédiatrie, ainsi qu'en médecine générale.

"Nous avons mis en place un ensemble de matériels qui a permis de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, du VIH/Sida, du diabète, de l'hypertension artérielle, de la prostate, et des consultations gratuites", a-t-il souligné.

Les pathologies les plus fréquemment constatées sont les maladies chroniques, surtout l'hypertension artérielle (HTA) et le diabète, mais aussi les pathologies rhumatologiques de l'enfant, surtout les bronchiolites.

"Nous avons eu beaucoup de patients déclarés HTA, c'est-à-dire avec des chiffres tensiomètres assez élevés et qui doivent davantage susciter et stimuler les populations à faire le dépistage de la tension artérielle beaucoup plus précocement", a expliqué le médecin.

Il a par ailleurs précisé que tous les cas nécessitant une prise en charge beaucoup plus poussée sont orientés vers le centre de santé de Thiès. "Ils sont, au moment d'être référés, munis d'un bulletin qui leur permettra d'être suivis, afin de bénéficier d'une bonne continuité des soins", a-t-il assuré.

La journée de consultation gratuite à Thiès est organisée à l'initiative du docteur Safiatou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida (CNLS). Elle a lancé samedi un mouvement dénommé "Présence citoyenne", en soutien à la politique sociale du président de la République, Macky Sall.