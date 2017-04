Dès lors, on comprend le sentiment légitime des Coptes qui se disent victimes de discriminations de la part des autorités égyptiennes et contre qui les violences se sont multipliées, depuis la chute de Hosni Moubarak en 2013.

Ce n'est donc ni plus ni moins qu'un véritable pied de nez. La deuxième raison, elle, tient au fait que les djihadistes ont réussi à frapper en pleine messe des Rameaux ; eux qui, en décembre dernier, soit quelques jours aussi avant Noël, avaient attaqué l'église Botrosiya près de la cathédrale copte orthodoxe du Caire. Le bilan, on s'en souvient, était aussi très lourd : trente personnes tuées.

En effet, sur les écrans, on voit le sol et des murs blancs couverts de sang et des bancs en bois complètement déchiquetés. Preuve de l'ampleur de l'explosion, une maison contiguë à l'église en question s'est effondrée.

