Congo-Kinshasa: Nomination du Premier ministre - Vital Kamerhe laisse au peuple le soin de juger

«Il n y a que les élections et quand on se souvient que le cycle va se renouveler, le comportement des dirigeants va certainement changer», argumente Vital Kamerhe.

«J'ai décidé de privilégier les élections. Donc, je veux rester logique avec moi-même, c'est l'application de l'accord. Donc, nous laissons le peuple jugé. Je ne veux pas orienter le jugement du peuple. Pour nous, ce qui compte maintenant, ce ne sont pas les répartitions des postes entre politiciens. Et, je souhaite et je le demande de tous mes vœux, que ça soit le dernier partage de pouvoir entre politiciens. Tous ceux qui croient qu'ils ont un poids politique quelconque, la direction ce sont les élections pour que le peuple puisse nous sanctionner positivement et négativement», a indiqué Vital Kamerhe, samedi 8 avril à Radio Okapi.

