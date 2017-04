Congo-Kinshasa: La MONUSCO « prend acte » de la nomination de Bruno Tshibala

Le Représentant spécial rappelle qu'il n'y a pas d'alternative à la mise en œuvre intégrale et de bonne foi de l'Accord politique signé le 31 décembre 2016 sous la facilitation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). Le chef de la MONUSCO renouvèle à la CENCO les hommages des Nations Unies pour ses efforts soutenus, la constance de son engagement en faveur du dialogue et son attachement à la préservation de l'intérêt national.

« Il revient aux acteurs congolais de faire prévaloir en toutes circonstances l'intérêt national et les aspirations de leur peuple au bien-être et à la bonne gouvernance sur toutes autres considérations. C'est à cette condition qu'ils pourront consolider la paix et la stabilité obtenues de haute lutte, avec l'appui déterminant de la Communauté internationale, et garantir une transition consensuelle devant conduire à la tenue d'élections libres, régulières et transparentes, dans le respect de la Constitution », affirme Maman Sidikou.

Il souligne la « lourde responsabilité qui incombe à l'ensemble des acteurs politiques congolais en cette phase critique de l'histoire de leur pays ». La retenue et l'esprit de dialogue sont plus que jamais nécessaires, indique le communiqué.

