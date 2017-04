Cote d'Ivoire: Assises de la jeunesse - La Croix rouge et le Croissant rouge en attraction

Promouvoir la coopération, le travail en réseau et des partenaires entre les sociétés nationales de la région, identifier les préoccupations et les questions humanitaires d'intérêts communs tout en formulant des propositions au Conseil de direction. Ce sont entre autres les objectifs à atteindre lors de cette rencontre de haut niveau.

En présence du président de la Fédération internationale de de la Croix rouge et du Croissant rouge (Ficr) Tudateru Kanoé, du vice-président (Abass Gullat) et de la présidente de la Croix rouge Côte d'Ivoire, Souaré Koné Karidjata, la responsable nationale de la jeunesse de cette institution humanitaire, Angui Mobitu, a indiqué que la rencontre de ce dimanche 9 avril, fondé sur les discours de la jeunesse de Solferino (Italie) en 2012 et d'Addis Abeba (Ethiopie) en 2009, vise à élaborer une politique qui sera la ligne directrice sur laquelle les jeunes vont se baser pour mener des activités tout en définissant une feuille de route. « La jeunesse au sein de la Cicr était laissé pour compte. On n'avait pas de prise de décision lorsque des grands débats se déroulaient », explique-t-elle.

A un jour de la 9e Conférence panafricaine de la Croix rouge et du Croissant rouge, qui aura lieu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, les jeunes de la Fédération internationale des sociétés de cette institution ont donné le ton par des réflexions qu'ils entendent, à travers les assises de la jeunesse de la Croix rouge et du Croissant rouge, autour du thème général : Investir dans la jeunesse.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.