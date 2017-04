Afrique de l'Ouest: Présidence Commission UEMOA - Rencontre au sommet Issoufou Mahamat / Macky Sall

Et nos confrères de Confidentiel Afrique dans une dépêche électronique datée du 07 Avril, nous informent que « le Président ivoirien, Alassane Ouattara est à la manœuvre depuis quelques jours, pour dépolluer l'atmosphère et dégonfler la bulle diplomatique sur l'axe Niamey -Dakar ».

Selon un communiqué de la présidence ivoirienne publié le vendredi 7 avril , Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), invite ses pairs à un Sommet extraordinaire de l'UEMOA ce lundi 10 avril 2017, à 10 heures, au Sofitel- Hôtel Ivoire d'Abidjan. Mais auparavant une rencontre au sommet Issoufou Mahamat et Maky Sall est prévue avant la conférence des Chefs d'états.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.