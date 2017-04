Sénégal: Ibrahima Nour Eddine Diagne - «ORBUS est le 5ème GU installé dans le monde »

interview

Administrateur Directeur Général de GAINDE 2000, depuis 2002, Ibrahima Nour Eddine Diagne aborde dans cette interview qu'il a accordé à LEJECOS, l'environnement du digital au Sénégal, son entreprise "GAINDE 2000", le système Orbus et les innovations qu'il a apporté dans le commerce électronique entre autres. Entretien

Comment se présente l'environnement du digital au Sénégal ?

Le Sénégal a validé récemment sa stratégie numérique « Sénégal Numérique 2016 - 2025 » avec comme ambition de porter la part du numérique à 10% du PIB en 2025. Ce pas décisif comble un vide de plus d'une dizaine d'années de marginalisation du secteur.

Aujourd'hui, le défi réside donc dans la mise en œuvre. Pour cela, il est primordial que les principaux acteurs aient une compréhension globale de la matière pour avoir la capacité d'imaginer l'avenir et celle de l'entreprendre.

D'autre part, le secteur hors télécommunication et hors équipementiers, est totalement sous considéré alors qu'il constitue le cœur de l'avenir numérique du Sénégal.

C'est donc le meilleur moment pour éclairer les acteurs et les décideurs qui seront au cœur de la mise œuvre du Sénégal numérique afin que le pays tire profit de son potentiel et des opportunités à sa portée.

C'est quoi le système GAINDE ? Quel est le rapport avec GAINDE 2000 ?

Cette question est importante car il y a souvent une confusion entre le nom du système informatique de la Douane GAINDE et le nom du GIE qui s'occupe du Guichet unique ORBUS et qui en l'occurrence s'appelle GAINDE 2000.

Les deux systèmes (ORBUS et GAINDE) sont intégrés et permettent aux opérateurs économiques de faire les formalités préalables sur ORBUS et de faire la déclaration en douane sur GAINDE.

Le GIE GAINDE 2000 est donc un opérateur technologique spécialiste du Guichet unique et de la dématérialisation au sens large qui intervient à la fois dans le périmètre du commerce extérieur mais également en dehors et même à l'international. Il est une émanation de la Douane à travers le Comité de Gestion de la Prestation Informatique Douanière qui l'a créé en Juin 2002

Aujourd'hui quelles sont les grandes innovations que le système ORBUS a apporté dans le secteur du commerce électronique ?

Le Guichet Unique électronique ORBUS, qui interconnecte l'ensemble des administrations publiques et privées qui délivrent des documents ou des autorisations dans les procédures et formalités du commerce extérieur, est lui-même une innovation dans son concept au Sénégal.

Cela a valu plusieurs reconnaissances à GAINDE 2000 dont la plus prestigieuse est le premier prix des Nations Unies pour le service public (UNPSA 2012) dans la catégorie "Améliorer la qualité de service".

De manière plus précise, près de 80 administrations et entités sont reliées au réseau ORBUS aujourd'hui, avec notamment toutes les banques, toutes les assurances, la Cotecna qui fait de l'inspection, les directions et services en charge de l'élevage, des eaux et forêts, de la pharmacie, de l'agriculture, des pêches, de l'industrie, du contrôle des changes, de la métrologie, de la Consommation, de l'environnement, etc.

Toutes ces entités interviennent dans ORBUS selon la nature des marchandises et délivrent des certificats et des autorisations lors des formalités de dédouanement. Sur le plan mondial, ORBUS est le 5ème GU installé dans le monde et est l'un des plus complets.

Il est cité dans toutes les publications internationales comme une bonne pratique. Il est la seule construction 100% Africaines parmi les solutions disponibles sur le marché et est le pionnier de la dématérialisation au Sénégal et en Afrique.

Tout cela, bien entendu, en respectant dans l'exploitation de la plateforme tous les standards de qualité et de sécurité des données informatisées qui ont été reconnus avec des certifications ISO 9001 et ISO 27001.

La maîtrise de ces technologies et l'expérience acquise nous a même permis d'initier dans le cadre de l'Alliance Africaine pour le Commerce Electronique et avec l'accompagnement de l'UEMOA un projet révolutionnaire d'échange électronique au niveau international d'un document clé du commerce extérieur qu'est le Certificat d'Origine.

Une phase pilote a été conclue avec succès entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire en 2015, et la phase de généralisation aux huit pays de l'UEMOA est en cours.

GAINDE 2000 a mis en place l'une des premières infrastructures à Clés publiques (PKI) en Afrique sub-saharienne permettant la délivrance de certificats de sécurité nécessaires à la signature électronique. Pourquoi un tel projet et quelles sont les perspectives de développement de ce service ?

Dans le cadre de l'exploitation de ses plateformes de dématérialisation, GAINDE 2000 a mis en place en 2015 une nouvelle Business Unit dénommée "Confiance Factory".

Il s'agit d'une plateforme de production et de gestion des certificats électroniques : Public Key Infrastructure (PKI) ou Infrastructure de Gestion des Clés (IGC). La Business Unit "Confiance Factory", a été créée avec comme principal objectif d'assurer la sécurité des échanges et documents électroniques.

Il s'agit d'une innovation technologique majeure dans un contexte marqué par une forte pénétration de l'internet, la mondialisation de l'économie, la dématérialisation des flux et des documents, et la cybercriminalité.

Il existe des identités numériques pour les citoyens qui veulent réaliser des transactions sécurisées en ligne de même que les entreprises qui veulent interagir entre elles et/ou avec les administrations.

Avant de se lancer dans ce projet, GAINDE 2000 collaborait depuis 2009 avec Certinomis qui est une autorité de certification française qui nous accompagnait pour délivrer aux utilisateurs d'ORBUS des certificats électroniques afin de garantir les identités numériques et opérationnaliser la dématérialisation avec la signature électronique.

Avec Confiance Factory, une usine de production de certificats électroniques, est pour la première fois disponible et opérationnelle en Afrique de l'Ouest et du centre, avec un service aux standards internationaux et une disponibilité de nos experts en sécurité pour garantir la réussite des projets de dématérialisation.

Une gamme de solutions d'authentification, de signature électronique, de chiffrement et d'archivage électronique à valeur probante sont mises à disposition des entreprises et des administrations pour garantir des transactions fiables et sécurisées.

Les certificats Confiance Factory, sont utilisés à ce jour par près de 2000 clients principalement au Sénégal pour garantir l'authenticité et l'intégrité des documents ou des messages électroniques.

De belles perspectives de développements sont en cours de négociation dans la sous-région et nous restons ouverts aux partenariats pour accélérer l'utilisation de ce type de technologies.

Il fut un temps où l'on évoquait des pannes récurrentes du système ORBUS. Peut-on dire que c'est de l'histoire ancienne maintenant ?

En fait, il y a souvent amalgame entre les pannes de GAINDE et celle de ORBUS. Notre plateforme ORBUS n'a connu en 14 ans que 2 incidents majeurs en Juin 2012 et tout récemment en mars 2017. Nous avons une organisation qui garantit la haute disponibilité et nous surveillons en permanence la disponibilité de nos serveurs.

Nous sommes toutefois tributaires et l'environnement d'exploitation de la Douane et de la performance des opérateurs télécom. Nous avons d'ailleurs engagé avec la Douane une politique de redondance mutuelle afin de s'aider à garantir aux opérateurs une disponibilité proche de 100% de nos 2 systèmes.

Au niveau de GAINDE 2000, les exigences de la norme ISO nous imposent un standard de qualité de service et de sécurité des systèmes d'information pour lequel nous sommes soumis à des audits réguliers.

Tout de même, la technique a ses caprices. Avez-vous des garanties quant à la fiabilité de vos systèmes ?

Comme dit précédemment c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des dysfonctionnements pour certains de nos utilisateurs car nous évoluons dans le domaine de la technique. L'essentiel est que ces indisponibilités soient identifiées très tôt et que la réponse soit adaptée pour garantir la continuité de l'activité.

C'est là tout le sens de nos certifications ISO 9001: 2008 et ISO 27001: 2013, qui confirment notre attachement à la qualité de service, notre rigueur dans l'exploitation aux normes et standards internationaux en matière de sécurité des systèmes d'information.

Beaucoup de pays africains sollicitent vos services. Qu'est-ce qui explique cela ?

Avec ORBUS, nous avons acquis une expérience de classe internationale dans la gestion au quotidien de plateformes de services dématérialisés à l'échelle nationale.

Cela dans des environnements marqués par l'usage intensif du papier, des connexions Internet instables, et des problèmes au niveau de l'approvisionnement en électricité.

En dehors des grandes multinationales qui essaient de redéployer en Afrique des logiciels éprouvés en Europe, Asie ou Etats Unis, très peu d'acteurs ont des approches innovantes pour créer des logiciels adaptés aux besoins locaux.

Les autres pays africains qui nous sollicitent viennent souvent nous voir dans le cadre de benchmarking qui les amène dans d'autres continents.

Mais le simple fait de voir des solutions qui marchent dans un environnement similaire au leur, qui sont conformes aux standards internationaux, qui sont réalisées par des africains résolument engagés dans une logique de partage de connaissance et de transfert de compétence total, contribue à rendre très attractive nos offres de services.

En plus de nos solutions, nous avons développé une véritable expertise en matière de conduite du changement pour faciliter l'appropriation des solutions par les futurs utilisateurs.

C'est comme cela que l'exportation de nos solutions a commencé au Kenya dès 2006 et que 10 ans après, avec de belles références allant de la Côte d'Ivoire à l'île Maurice en passant par le Nigéria, nous accompagnons le gouvernement de la République de Guinée dans la dématérialisation des formalités de création d'entreprise.

Toutefois, il faut reconnaitre que les africains restent majoritairement des acheteurs européens et ne font pas confiance en ce qui vient de chez eux.

Il nous arrive souvent d'être copié par des firmes européennes qui viennent ensuite revendre à nos frères africains nos concepts et ces derniers sont plus à l'aise quand ils traitent avec eux.

Nous continuions toutefois à jouer notre partition avec les pays qui nous font confiance. Ce complexe est encore prédominant dans la mentalité des élites africaines.

8-CFI.co annonce GAINDE 2000 en tant que Lauréat du Prix « Best Digital Security Solutions » en Afrique de l'Ouest 2016. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous ?

Tout d'abord c'est un sentiment de fierté. Il faut dire que c'est un prix décerné par un magazine Londonien qui consacre GAINDE 2000 en tant qu'acteur majeur de la révolution numérique sur le continent Africain.

Ce prix vient récompenser nos efforts pour renforcer la sécurité de nos plateformes et de nos logiciels, avec la certification ISO 27001 : 2013, mais également la mise en place de Confiance Factory qui est la première autorité de certification en Afrique de l'Ouest.

C'est donc avec beaucoup de responsabilité que nous avons accepté ce prix et que nous nous engageons à déployer tous les moyens possibles pour sécuriser les transactions de nos clients qui nous font confiance et relève aux quotidiens les nombreux défis.

Nous croyons vraiment à la dématérialisation qui peut permettre à nos pays de faire des bons extraordinaires en permettant de construire dans la sphère publique une administration de service efficace et dans le privé, des services de qualité délivrés par des organisations performantes.

L'autre enjeu qui est souvent ignoré est celui du développement durable, car la diminution voire suppression de l'usage du papier dans nos procédures administratives peut permettre de lutter contre la déforestation et laisser à nos enfants la nature telle que nous l'avons reçue.