Cote d'Ivoire: Taekwondo - Me Bamba Cheick Daniel réélu pour un troisième mandat

Me Bamba Cheick Daniel, ceinture noire 6e dan kukkiwon demeure à la tête de la Fédération ivoirienne de Taekwondo (Fitkd) pour les quatre prochaines années. Il a été réélu à la tête de ladite fédération au terme de l'assemblée générale élective tenue hier samedi 8 avril à l'hôtel belle cote sise à la Riviera palmeraie.

Candidat unique, Me Odan (Bamba Cheick Daniel) a obtenu 93,83% des suffrages exprimés soit 213 voix sur 227 votants 4 bulletins nuls. 10 clubs ont voté contre la réélection de l'homme fort du taekwondo Ivoirien.

Juste après son élection le président Bamba Cheick Daniel a fustigé la "prétendue" crise qui a secoué la fédération à la proche des élections. Une crise qu'il a qualifiée de tempête dans un verre d'eau.«Jésus Christ et Mahomet n'ont pas fait l'unanimité. Bamba Cheick Daniel ne peut non plus faire l'unanimité. Aujourd'hui je gagne les élections à 93,83% des voix. Cela veut dire que la prétendue crise que les gens ont voulu créer pèse 10 clubs soit 4,41%. Elle est une tempête dans un verre d'eau » a-t-il estimé.

Précisons qu'avec Bamba Cheick Daniel rempile pour un troisième mandat. Cette assemblée générale a été également l'occasion pour lui et son comité directeur de faire le bilan moral et financier de ses huit années passées à la tête de la fédération. Au plan moral le président de la fédération s'est réjoui des nombreuses médailles internationales engrangées par la discipline. Selon les chiffres, la fédération a récolté sous sa direction 201 médailles internationales dont 51 en or 49 en argent et 101 en bronze. Au plan financier, la trésorerie a fait un bénéfice net de 8.769.885 millions Fcfa. Des points qui ont amené les délégués à accorder le quitus à l'équipe sortante.

Conscient des défis qui attendent les taekwondo-in pour les quatre années à venir, Me Bamba Cheikh Daniel a sollicité le soutien et l'union de tous les acteurs de la discipline "nous devons taire nos rancœurs et s'unir pour relever les défis" a-t-il conclu.