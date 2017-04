Le Forum économique mondiale a publié le classement 2017 des pays africains les plus compétitifs sur le plan touristique. Le Sénégal n'est pas dans le Top 10 des pays africains les plus compétitifs en vue d'une industrie touristique.

Notre pays est à la 15ème place juste derrière la Côte d'Ivoire classé 14ème et devant la Gambie qui est en 16ème position.

L'Afrique du Sud occupe la première position à l'échelle africaine dans le classement mondial de la compétitivité touristique publié par le Forum économique mondial (WEF). L'Afrique du Sud est classée au niveau mondial à la 53ème position sur les 136 pays étudiés.

En Afrique, l'Ile Maurice, 55ème au plan mondial arrive en deuxième position, devant le Maroc 3ème en Afrique et 65ème mondial.

L'Egypte 74è dans le classement global est 4ème en Afrique, suivie du Kenya (80ème mondial), de la Namibie (82ème), du le Cap Vert (83ème), du Botswana (85ème), de la Tunisie (87ème). La Tanzanie (91è à l'échelle mondiale) ferme le Top 10 africain.

Sur les 34 pays africains passés en revue, le Sénégal devance le Gabon, 20ème, le Ghana 21ème, le Cameroun 25ème en Afrique.

Le Nigéria et le Mali sont respectivement 28 ème et 29 ème en Afrique en termes de compétitivité touristique. La République Démocratique du Congo (Rdc), le Burundi et le Tchad sont les trois derniers pays sur les 34 étudiés sur le continent.

Le classement mondial de la compétitivité touristique prend en compte 16 critères dont la sécurité, la santé et l'hygiène, l'ouverture sur l'étranger, la valorisation des ressources naturelles, l'environnement durable, les ressources culturelles, le marketing touristique, le niveau des prix, les ressources humaines qualifiées, les infrastructures routières et aéroportuaires et les services touristiques.

A l'échelle planétaire, l'Espagne pointe à la première place, toujours suivie de la France et de l'Allemagne. De manière générale, l'Asie remonte nettement dans le palmarès.

Le Japon s'adjuge ainsi la 4ème position avec un gain de 5 places en deux ans, devant le Royaume-Uni et les Etats-Unis. L'Italie occupe le 8e rang. La Chine se hisse à la 15e position gagnant deux places et l'Inde à la 40e avec un gain de 10 places.