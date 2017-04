Togo: Liu Yuxi invité du prochain CDL

Le CDL est un cercle de réflexion apolitique qui reçoit à intervalles réguliers des personnalités togolaises et étrangères issus du monde diplomatique, politique et d'organisations internationales.

Une relation multiforme, mélange d'aide publique au développement et d'investissements publics et privés.

La Chine finance, construit et modernise des routes, des ponts, des aéroports ; elle déploie des réseaux de fibre optique, aide au développement du système de santé et va jusqu'à offrir un nouveau siège aux députés.

