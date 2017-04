Congo-Kinshasa: Rareté des légumes à Kinshasa !

Cela, au moment où, il y a plusieurs hectares vides qui ne sont pas utilisés et qui pourraient bien servir pour une bonne cause, comme celle de la culture des légumes.

La culture des légumes est négligée, et laissé au soin des petits maraichers qui ne cultivent que sur de petites étendues avec des conditions difficiles. Au moment où il y a plusieurs bouches à nourrir. «Nous travaillons avec beaucoup de difficultés, les outils nous manquent et nous n'avons pas de soutien», dit un maraicher de Kinsuka.

Dans les marchés, les légumes sont vendus à des prix et quantités différents, variant selon la vendeuse et selon l'heure. «Les matins une bottes des feuilles de manioc coûte 1500 FC, pendant que dans l'après-midi la même botte se vend à 1000 FC ou moins », confie une dame résidant au quartier Musey.

Des légumes dans les marchés de Kinshasa sont devenus très chers et un peu rares. La population ne peut plus s'en procurer comme elle le voudrait vu le prix. Les légumes sont maintenant un luxe et le prix ou encore la quantité varie selon une vendeuse à l'autre. Pourtant très nécessaire à la santé, les gens de certains quartiers peinent à l'avoir.

