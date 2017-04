Sénégal: Linguère - Les populations de Khogué veulent de meilleurs conditions de vie

Le maire de Sindian, Yankhoba Sagna a invité, dimanche, l'Etat, les ONG et le système des Nations unies… Plus »

Ibra Dieng Ndao déplore "la non présence systématique des autorités", malgré le fait qu'elles sont toujours mises au courant de l'évènement. Selon lui, la seule autorité à y venir est Djibo Leyti Ka, président de la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) et leader de l'Union pour le renouveau démocratique (URD, mouvance présidentielle).

S'y ajoute les caprices du réseau de la téléphonie mobile, indique encore le porte-parole, selon qui il faut monter sur les arbres ou chercher des endroits encore plus élevés pour pouvoir appeler et se connecter à l'internet.

Le problème le plus crucial, selon M. Dieng, est celui de l'absence du réseau électrique de la SENEEC, sans laquel plusieurs activités et services sont inconcevables. La centrale solaire installée par des bonnes volontés ne marche pas non plus, signale-t-il.

