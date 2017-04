Congo-Kinshasa: La vie humaine n'est plus respectée !

opinion

L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, dit-on. Le samedi 8 avril dernier, aux environs de six heures du matin, un corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé dans un caniveau dans la Commune de Ngaliema, précisément à l'arrêt «Baobab», au quartier Binza Ozone.

Au réveil d'un matin paisible, les habitants de l'Ozone furent frappés par la nouvelle qui s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Un jeune homme sans vie a été retrouvé dans un caniveau.

Les curieux ne tardèrent pas d'arriver sur le lieu du drame, de même que la Police alertée et venue, le plus vite possible, faire le constat. Aux uns de dire que c'était un voleur qu'on aurait attrapé la veille et qu'on a battu jusqu'à ce que mort survienne.

Et aux autres de dire que c'était un honnête citoyen, victime des affres des inciviques communément appelés "Kuluna " à Kinshasa. Toutefois, personne n'a su dire exactement qui était-il et comment s'est-il retrouvé à cet endroit.

Par ailleurs, il a été constaté que le corps de la victime portait des traces coups, avec des blessures graves, des cassures... qui témoignaient que ses assaillants avaient prémédité les faits. Pourquoi ? Personne ne sait.

"Si des cas pareils se multiplient, la faute revient, en partie, aux forces de l'ordre qui ne font pas bien leur travail ", s'est indigné un kinois qui a requis l'anonymat.

A la Police Nationale Congolaise et Cie de se réveiller et de prendre conscience de leur travail qui est celui de protéger la population et ses biens. A bon entendeur!