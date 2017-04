Congo-Kinshasa: 15 ans du PPRD - Denis Kambayi réitère sa fidélité au Président Kabila

Et d'insister, chaque jeune doit veiller dans sa commune, son quartier et son avenue. L'heure n'est plus aux marches et aux casses, mais plutôt aux élections, la seule voie pour accéder démocratiquement au pouvoir.

Au stade Vélodrome à Kintambo, Denis Kambayi ne s'y est pas rendu seul. Fidèle à ses habitudes, ce grand dirigeant sportif s'est fait accompagné par sa grande base de Lemba, Ngaba, Matete, Kingabwa et Tshangu. Plus de 500 jeunes ont été mobilisés par celui qu'ils appellent désormais le "bâtisseur du Raïs".

A cette occasion, le Président du Grand Kasaï, Denis Kambayi Cimbumbu, haut cadre du PPRD, a saisi l'opportunité pour réitérer sa fidélité et son soutien au président Joseph Kabila Kabange, le Raïs, qui, a-t-il noté, vient d'exprimer une fois de plus, sa bonne foi pour le cycle électoral, en nommant un nouveau Premier Ministre, issu du Rassemblement de l'Opposition, conformément à l'accord de la Saint Sylvestre.

