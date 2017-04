Mais au lieu de monter des bus et simplement prêcher, eux, se donnent la méchante et perverse mission de violer l'intimité de nos portes monnaies, en nous demandant encore de l'argent, sous prétexte, qu'ils manquent de quoi aider les orphelins, ou qu'ils organisent un séminaire et qu'ils leurs manquent seulement x somme, pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est vraiment regrettable... », Dixit un Monsieur, habitué des véhicules 207.

Ce système d'échange de la parole divine contre quelques billets de banque, fait un effet multicolore dans le chef des Kinois. Si la partie qui baigne dans l'eau du désir éternel des belles et positives prophéties l'apprécie, la partie réaliste et rationnelle, elle, en a marre. Car, selon elle, ses évangélistes des bus, les dépouillent de leurs oseilles.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.