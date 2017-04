Congo-Kinshasa: Nomination de Bruno Tshibala - Vers quels horizons ?

L'accord de la CENCO est tombé par terre. Il n'y aura donc plus de consensus pour le CNSA. On doit revenir à la case départ car, c'est la MP qui est de mauvaise foi. Ils ont dirigé pendant 16 ans, et pour partager quelques postes alors qu'ils ont tout, ils bloquent, pour rester le plus longtemps possible au pouvoir», a vociféré un kinois qui est convaincu que ça finira un jour.

En effet, selon l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016, le Premier Ministre devrait provenir du Rassemblement, précisément de l'aile Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi. Mais, le président de la République en a décidé autrement. Pour quelques Kinois, le Président a craché sur les efforts des Evêques de la CENCO.

