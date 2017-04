En ce qui la concerne, Micheline Tambwe Mbayi mobilise toutes les femmes de toutes les opinions ou formations politiques et confessions religieuses en vue de contribuer à l'émergence du pays et à son développement durable.

Elle a renchéri en martelant qu'il faut cultiver un esprit de reconstruction et non de destruction. Aussi, la Coordonatrice du Réseau d'Eveil des Femmes pour le Développement exhorte la classe politique congolaise à avoir un esprit de dialogue tendant à trouver des solutions pour l'intérêt général.

Cela, afin que les femmes de toutes les tendances confondues (Majorité-Opposition-Société civile et indépendant) soient mieux représentées dans le Gouvernement d'union nationale issu de l'accord du 31 Décembre 2016. Objectif, accroître leur rôle pour le développement durable et l'unité nationale.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.